Richtiger „Flow“ zur Einstimmung auf fünf Ringe

„Das ist auch hier mein Ziel. Zunächst solide in die Top-10 fahren und dann die Chancen so lange wie möglich hochhalten“, hofft Bontus auf die nächste Top-Platzierung. Das WM-Revier kennt er zudem bestens, belegte dort im April Platz fünf. „Ich habe gutes Material mit, ich bin mir sicher, dass ich damit wieder performen kann.“

„Viel herausholen“

Das Großevent ist auch die letzte Regatta vor dem absoluten Saison- und Jahreshighlight – Olympia! „Die Weltmeisterschaft ist neben den Spielen das ’Peak-Event’ in diesem Jahr. Ich gehe mit dem Mindset hinein, so viel wie möglich herauszuholen“, so Bontus.