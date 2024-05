Zwischen Freudentränen und träger Tristesse

Am Platz und in der Kabine hat sich der heute 25-Jährige ein gewisses Standing erarbeitet. „Ich bin Stammspieler, gebe in jeder Partie absolut alles. Und traue mich zu behaupten, ein kleiner, aber nicht unwichtiger Bestandteil des Kaders zu sein.“

Lob für den Trainer

Während Schriebl seinem Trainer Gernot Messner Rosen streut. „Er moderiert das einfach sehr gut, ist menschlich schwer in Ordnung.“ Und gemeinsam will man weitere Erfolge feiern. „Daheim im ausverkauften Stadion gegen Rapid oder im Derby gegen Sturm. Was gibt’s Besseres?“