Nächste Chance vergeben – jetzt wartet „Endspiel“

Die Gunners konnten nach der klaren Niederlage in Spiel drei nicht einfach den Schalter umlegen und dort weiter machen, wo sie davor aufgehört hatten. Im Gegenteil – viel lief nicht zusammen, die Lions gaben zunächst klar den Ton an. Zu Beginn des zweiten Abschnitts betrug der Rückstand bereits 15 Punkte (10:25), danach kämpften sich Käferle & Co. zwar immer wieder heran, ausgleichen, oder gar in Führung gehen, konnten sie aber nie. Wie fünf Minuten vor Schluss, als Käferle auf 57:58 verkürzte, Tutu anschließend aber zwei Freiwürfe vergab – und wenig später stand es 59:70...