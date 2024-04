Tusk: „Dann wäre die EU stärkste Macht der Welt“

„Wenn all die Worte, die in den letzten Jahren hier in Brüssel über gemeinsame Verteidigung gefallen sind, in Kugeln und Raketenwerfer umgewandelt werden könnten, wäre Europa die stärkste Macht der Welt“, schrieb Tusk am Donnerstag auf der Plattform X als Reaktion auf die jüngsten Beschlüsse im Rahmen des EU-Gipfels. Darin wird angesichts massiver russischer Raketen- und Drohnenangriffe auf die Ukraine weitere militärische Unterstützung in Aussicht gestellt.