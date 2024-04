„Schimmel, Müll und Gerümpel in Gemeindebauten!“

Jetzt findet auch einmal ein Sachthema Eingang in den Vösendorfer Wahlkampf. In der Gemeinde im Bezirk Mödling werden bekanntlich nach Ermittlungen gegen den ÖVP-Bürgermeister um eine gefälschte Rechnung bereits am 5. Mai die politischen Karten neu gemischt. Und bisher war die Wahlauseinandersetzung vor allem von Strafanzeigen sowie Gegenanzeigen geprägt.