Bürgermeister-Flugblatt lässt Opposition schäumen

Per Flugzettel hat Hannes Koza, ÖVP-Bürgermeister von Vösendorf, der mit seiner „Rechnungsaffäre“ ins Visier der Justiz geraten war, die Bürger darüber informiert, dass „sämtliche Strafverfahren gegen mich eingestellt wurden“. Allerdings: Dass das in der Causa wegen Urkundenfälschung erst aufgrund einer Diversion, in deren Rahmen Koza rund 2000 Euro zu zahlen hatte, geschah, erwähnte der Ortschef darin mit keinem Wort.