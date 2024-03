Staatsanwalt stellt Ermittlung gegen Ortschef ein

„Für mich ist dieses Kapitel endgültig abgeschlossen“, erklärt Koza. Mit einem Flugblatt an alle Haushalte in Vösendorf informiert der ÖVP-Politiker über diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Immerhin findet ja – wie berichtet – in dem Ort im Bezirk Mödling am 5. Mai eine vorgezogene Gemeinderatswahl statt.