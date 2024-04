Baupaket-Details fehlen: Stillstand bei Krediten

350 Filialen in Oberösterreich

Ob aufgrund des verstärkten Zulaufs für Onlinebanking und Co. das Filialnetz weiter verkleinert wird? Schaller winkt ab: „Raiffeisen wird den Vorteil der direkten Kontakte zu unseren Kunden, den man sich seit mehr als 100 Jahren erarbeitet hat, nicht mit einem Federstrich wegschmeißen und aufgeben.“ In Oberösterreich betreibt man derzeit 350 Filialen. Vereinzelte Zusammenlegungen schließt er nicht aus: „Aber Raiffeisen wird aus der Region sicher nicht verschwinden.“