Vom Hühnerstall in Richard Lugners Stretch-Limo

Seine Eier eignen sich nicht zum Pecken! Denn der „frisch geschlüpfte“ Hobby-Landwirt Andreas Ströbitzer hat mit seinen teils exotischen Hühnern nicht nur sechs verschieden Eierfarben im Stall: Die gute Behandlung seiner Tiere lässt diese so außergewöhnliche Exemplare legen, dass sogar das Naturhistorische Museum in Wien daran Interesse hat. Was er außerdem mit Baumeister Richard Lugner zu tun hat – die „Krone“ hat alle Infos.