Vorwürfe gegen J.Lo: „Brachte meinen Ex dazu …“

„Sie hat meinen Ex dazu gebracht, so zu tun, als wäre er Single, um für den Film zu werben“, so die anklagenden Worte von Melanie Iglesias. Und der spielte mit, da auch er wollte, dass der Film möglichst viel Publicity bekommt. „Also waren sie zusammen auf Afterpartys, hielten Händchen und so, um dafür zu werben“, erinnerte sich das Model im Podcast.