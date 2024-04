Neuer Film: Zendaya „liebte“ Dreh von Sexszenen

Heiße Dreiecksbeziehung in „Challengers“

In Challengers, der am 26. April veröffentlicht wird, gibt Zendayas Charakter - eine aufstrebende Tennisspielerin – ihre Karriere nach einer schweren Verletzung auf. Stattdessen konzentriert sie sich darauf, ihren Kollegen Art (Mike Faist) zu coachen, in den sie sich verliebt.