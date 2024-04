Bei Horrorcrash waren viele Schutzengel am Werk

Schreckliches Bild

So sehr, dass die beiden sich selbst aus dem Auto befreien konnten. Denn als die Rettung an der Unfallstelle eintraf, waren sie schon aus dem Wrack geklettert. „Das Bild, das sich uns bot, war schrecklich, aber die beiden Unfallopfer waren bereits heraußen und immer ansprechbar. Aber sie hatten noch nicht realisiert, was da genau passiert ist. Wir haben sie dann sofort versorgt und mit ihnen das weitere Vorgehen besprochen“, sagt Notarzt-Dienstführender Frank Langfellner, der als Erster an der Unfallstelle war.