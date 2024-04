Dopplers Neustart: Beauty-Welt statt Benzingeruch

Nach dem Verkauf der Turmöl-Tankstellen erfindet sich Franz Joseph Doppler neu. Der Welser investiert mit seiner Holding in Immobilien und in Zukunftsbereiche. Jüngster Coup: die Übernahme der Kosmetikmarke andmetics in Pasching, bei der seine Frau nun auch in die Geschäftsführung eingestiegen ist.