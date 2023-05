Kosmetik-Marke macht jetzt Investoren schöne Augen

„Haben riesige Lust, zu internationalisieren“

Nach acht Monaten wird das Ergebnis in den Verpackungen sichtbar: Die sind hochwertiger, moderner und kommen nun in Pastelltönen statt in Schwarz-Pink daher. „Jetzt sind wir bereit für die ganze Welt“, sagt Freudenthaler, der auch potenziellen Investoren die Tür öffnet.