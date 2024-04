Causa „Alt-Wien“: Kinder wussten von Betrug nichts

Autos, Reitstall und Massagestuhl finanziert

Von 2009 an soll der betagte Erstangeklagte sieben Jahre lang vorgetäuscht haben, einen gemeinnützigen Verein zu betreiben, kassierte so für die Kindergärten Vollförderung. Unrechtmäßig bezog er so 36 Millionen Euro an Steuergeldern – 16 davon wurden wiederum zweckwidrig entnommen. Mit Gemeinnützigkeit hätte das nichts mehr zu tun, so die WKStA. Dem 81-Jährigen wirft sie schweren Betrug, Untreue und betrügerische Krida vor.