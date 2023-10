Kindergarten-Clan: Prozess um Millionenbetrug

Massagestuhl bis Pelzmantel

Denn die Ausgaben waren dreist: „Ein Großteil floss in Immobilien und deren Instandhaltung“, sagt die Staatsanwältin. „Es wurden beispielsweise zwei Häuser in Bad Aussee gekauft.“ Bizarr sind die Entnahmen für private Zwecke: So wurden mehrere private Luxusautos, darunter ein Cabrio zum Kaufpreis von 99.570 Euro, aus Vereinsgeldern bezahlt, zahlreiche Reisen und Luxusgüter - vom Massagestuhl bis zum Pelzmantel. „Er hat ganz genau gewusst was er tut und gezielt die Buchhaltung manipuliert“, sagt die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer.