Genussrunde um den Staufen

Typ: Rundwanderung

Dauer: ca. zweieinhalb Stunden (ohne Staufenspitze)

Ausgangspunkt: Bergstation Karrenseilbahn Anstieg: rund 300 Höhenmeter

Ausrüstung: Schuhe mit guter Profilsohle, dem Wetter angepasste Kleidung, Sonnenschutz, Getränk Einkehrmöglichkeiten: Panoramarestaurant Karren (Mo-Sa 09-23 Uhr, So 09-21 Uhr) sowie Berggasthof Schuttannen (Mi bis Mo ab 10 Uhr; keine Kartenzahlung möglich) am Berg, weitere Möglichkeiten in Dornbirn Stadt

öffentliche Verkehrsmittel: Buslinie 177 ab Bahnhof Dornbirn bis Karrenseilbahn