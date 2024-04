Im Lavanttal gedeihen ganz besondere Weinreben

„Auf dem neuen Hang wollen wir uns im Bio-Weinbau versuchen und haben uns deshalb für die Neuzüchtungen Souvignier Gris, Cabernet Cortis und Satin Noir entschieden. Diese Rebsorten sind geschmacklich den uns bekannten ähnlich, aber besonders widerstandsfähig gegen Krankheiten, vor allem den Pilzbefall, und kommen auch mit unserem Klima gut zurecht“, so David, die mit Unterstützung von Familie und Freunden die bisherige Wiese am Josefsberg in einen Weinberg verwandelt und dabei 1600 neue Reben per Hand einsetzt.