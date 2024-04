70 Prozent wollen laut Umfrage EU-Parlament wählen

Die Wahlbeteiligung an der EU-Wahl im Juni könnte höher ausfallen als vor fünf Jahren. Zumindest gaben 70 Prozent der Befragten in Österreich an, wahrscheinlich wählen zu gehen, EU-weit waren es 71. Die Eurobarometer-Umfrage wurde im Auftrag des EU-Parlaments durchgeführt.