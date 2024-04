EU-Wahl: Briefwahl schon an Wahltag ausgezählt

Gros der Briefwahl-Wahlkarten bereits am Sonntag ausgezählt

Das Ergebnis wird am Wahlsonntag wird schon sehr nahe an dem endgültigen liegen. Denn erstmals bei einer Bundeswahl werden die Briefwahlstimmen zum überwiegenden Großteil schon am Sonntag mitausgezählt. Wie viele dann noch am Montag nachfolgen, lässt sich laut Wahlbehörde schwer einschätzen. Es sei aber davon auszugehen, dass das Gros der Briefwahl-Wahlkarten bereits am Sonntag in den örtlichen Wahlbehörden ausgewertet wird, und es dadurch zu einem wesentlich präziseren Ergebnis kommen wird.