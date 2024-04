Geplatzte Tattoo-Hommage an verstorbenen Papa John

Doherty verkauft Habseligkeiten

In einer anderen Podcastfolge erklärte Doherty, dass sie sich bereits auf den Tod vorbereite. „Weil es so schwer für sie sein wird, will ich, dass andere Dinge für sie einfacher sein werden. Ich will nicht, dass sie sich um jede Menge Sachen kümmern muss. Ich will nicht, dass sie vier Lagerräume voll mit Möbeln haben wird“, verriet die „Beverly Hills, 90210“-Schauspielerin ganz offen.