Shannen Doherty bereitet sich auf ihren Tod vor

Doherty verkauft ihre Habseligkeiten

Daher bereite sie sich auch schon auf ihren Tod vor, fuhr die ehemalige „Beverly Hills, 90210“-Schauspielerin ganz offen fort. „Weil es so schwer für sie sein wird, will ich, dass andere Dinge für sie einfacher sein werden. Ich will nicht, dass sie sich um jede Menge Sachen kümmern muss. Ich will nicht, dass sie vier Lagerräume voll mit Möbeln haben wird.“