Baerbock will neue EU-Sanktionen gegen den Iran

Diese Sanktionen der Europäischen Union bestehen, weil Irans Regime dem Kreml für seinen Krieg gegen die Ukraine Drohnen liefert. Deutschlands Außenministerin kündigte am Dienstag zudem an, den Nahen Osten zu besuchen. Noch am Dienstag werde sie nach Israel reisen und darüber sprechen, wie eine weitere Eskalation im Konflikt mit dem Iran verhindert werden könne.