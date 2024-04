„Israel steht vor dem Dilemma einer Antwort“

Amerikaner haben die Kontrolle verloren

„Dieses System, das wir nach Ende des Kalten Krieges hatten, wo die Amerikaner als die einzige Supermacht übrig geblieben sind und quasi alleine geherrscht haben, das ist in den letzten 20 Jahren enorm erodiert und es hat Zeichen gegeben, dass die USA nicht mehr in der Lage sind, die Welt unter Kontrolle zu halten.“ Das bedeute für uns, „dass diese Welt praktisch aus den Fugen gerät und die Europäer gefordert werden, ihre Sicherheitspolitik selber in die Hand zu nehmen“. Wenn Trump die Wahl gewinnt, sei zu befürchten, dass die USA Europa abhaken.