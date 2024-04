Pinzgauer Wuschelkopf nach Verletzungen im Aufwind

Seit der Saison 2018/19 spielte Raphael Streitwieser in einer Spielzeit nie mehr als 20 Partien, sein letztes Tor erzielte er am 6. Mai vergangenen Jahres gegen Kufstein – bis Samstag. Da netzte er für den FC Pinzgau beim 3:2-Sieg gegen den Dornbirner SV. „Ich war länger verletzt (Anm. mit Schambeinentzündung für fünf Monate ausgefallen), wenn man wieder trifft, ist es ein sehr gutes Gefühl“, strahlte der 24-Jährige. Im Frühjahr ist er gesetzt und spielt in der Offensive eine wichtige Rolle.