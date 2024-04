Austria und Pinzgau geben sich keine Blöße

Ebenfalls siegreich verlief auch der Nachmittag für Verfolger Pinzgau. Die Saalfeldener haderten allerdings mit der Chancenauswertung, gewannen vor den Augen von Karateka Marina Vukovic daher nur knapp mit 3:2. „Wir müssen das vierte und fünfte Tor schießen, aber passiert“, war Joao Pedro selbstkritisch. „Ich denke, am Anfang haben wir uns schwergetan, in die Partie zu kommen. Nach dem 3:1 musst du das 4:1 machen, dann ist es eigentlich vorbei“, resümierte Coach Hannes Schützinger. Seiner Elf steht ein straffes Programm bevor. Am Dienstag geht es im Landescup in Grödig um den Einzug ins Finale, am Samstag ins Ländle zu den Altach Juniors. „Das wird eine intensive Woche.“