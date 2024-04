Abgelehnt! Austria Salzburg wird Lizenz verweigert

Wie erwartet bekommt Westligist Austria Salzburg die Lizenz für die Zweite Liga nicht in erster Instanz. Die Zulassung wurde aus personellen und infrastrukturellen Gründen verweigert, teilte die Bundesliga am Freitag mit. Monatelang haben die Verantwortlichen alles probiert, trotzdem hat es nicht gereicht. Nun bleiben den Maxglanern bis Montag, 22. April Zeit, die fehlenden Unterlagen nachzureiche. „Wir sind vorbereitet für das absehbare Szenario, dass wir den legitimen Weg über die zweite Instanz gehen müssen. Sollte bis zum letzten Tag der Protestfrist neben der Infrastruktur nicht auch die komplette Finanzierung gesichert sein, werden wir diese Frist ohne weitere Abgaben verstreichen lassen – auch in diesem Fall möchten wir unsere Jubiläumssaison natürlich unbedingt mit dem Regionalliga-Meistertitel krönen und optimal gestärkt in die Saison 2024/25 gehen“, sagen die Violetten.