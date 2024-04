Ein Football-Fest mit 600 Fans im 700-Seelen-Dorf

In Oberösterreich boomt der US-Sport um das „Eierlaberl“ mehr denn je. Sechs Vereine locken regelmäßig die Massen auf die Sportplätze, erst am Sonntag kamen in die kleine Ortschaft Goldwörth, obwohl die Raccoons nur in Liga 4 spielen, 600 Fans. Aber was steckt hinter diesem Football-Hype?