Ein Traumtag in Warth mit ganz vielen Siegern

Unglaubliche 18 Medaillen holten Vorarlbergs Teilnehmer im März bei den nationalen Winterspielen in der Steiermark. „Ein großartiger Erfolg“, freute sich Beatrice Amann, Geschäftsführerin der Special Olympics Vorarlberg. „Einer der Gründe, dass es so gut funktioniert hat, war sicher das Trainingslager, das wir davor in Stuben am Arlberg absolviert haben.“