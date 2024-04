Strom ist auch nach Atomausstieg günstiger

Atomstrom aus Frankreich importiert

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) beklagte hingegen weiterhin hohe Strompreise. Im Vergleich zu 2019 seien die Preise an der Börse noch immer doppelt so hoch. Hinzu kämen Steuern, Nutzungsentgelte und Umlagen, wodurch die Kosten zum Teil viermal so hoch wie in anderen Ländern seien.