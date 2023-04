Alle AKWs vom Netz: Schon Ruf nach Weiterbetrieb

Nach gut sechs Jahrzehnten Atomenergie sind am späten Samstagabend die drei letzten Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen. Ab Mitternacht war die Stromproduktion in den Meilern Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen durch Kernspaltung nicht mehr erlaubt. Und schon werden Rufe nach einer Gesetzesänderung laut, die einen Betrieb weiter ermöglichen soll.