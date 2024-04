Schilling will „500.000 Stimmen für Klimaschutz“

Schilling: „Kompromisse tun immer weh“

Schilling erklärte in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag, sie sei jahrelang für ihre Anliegen auf die Straße gegangen, nun wolle sie diese auch parlamentarisch vertreten, verteidigte Schilling ihren Rollenwechsel. Sie werde ihre Ideale nicht aufgeben, gleichzeitig aber auch um Kompromisse kämpfen, „und Kompromisse tun immer weh“, sagte sie zu Kritik aus Reihen der Klimaaktivisten. Einmal mehr äußerte sie Kritik an „Fridays For Future“-Gründerin Greta Thunberg und deren Aussagen zu Israel und Palästina. Wichtig sei: „Die Klimakrise wird nicht weniger, wenn man die Klimabewegung schwächt.“