Robert Oppenheimer, dessen verfilmte Lebensgeschichte als Vater der Atombombe heuer bei den Oscars abräumte, gründete 1945 gemeinsam mit Albert Einstein und weiteren Wissenschaftern das Bulletin of the Atomic Scientists. Dieses hochkarätige Gremium informiert bis heute nicht nur über Entwicklungen in der Atomforschung, sondern stellt seit 1947 Jahr für Jahr die Weltuntergangsuhr neu. Die Doomsday Clock zeigt an, wie nahe die Welt am Abgrund eines thermonuklearen Krieges steht. Seit Jänner 2024 stehen die Zeiger auf 90 Sekunden vor Mitternacht. Nie zuvor, so mahnt dieses Gremium aus Forschern und Nobelpreisträgern, war das Risiko eines Atomkrieges so hoch wie jetzt – durch reinen Zufall, pure Absicht oder grobe Fehleinschätzung.