Das Bürokratiemonster hinter einem Laib Brot

Wohl nur wenige Dinge sind so positiv besetzt wie der Duft von frischem Brot am Morgen. Bis der Kunde aber genussvoll in seine resche Semmel beißen kann, hat der Bäcker einiges an Arbeit zu erledigen – nicht zuletzt Unmengen an Papierkram. Jede Zutat, jeder Arbeitsschritt muss dokumentiert, eingeordnet und abgelegt werden. Die Klagen der Wirtschaft über die ausufernde Bürokratie sind bekannt. Die Dimension des Problems erschließt sich am besten anhand eines konkreten Beispiels – etwa in Form eines banalen Frühstückbrötchens.