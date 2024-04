Auffahrunfall in Hohenems forderte vier Verletzte

Insgesamt wurden bei der Massenkarambolage vier Personen verletzt – zwei allerdings nur sehr leicht. Die vier am Unfall beteiligten Fahrzeuge sind ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden, zwei davon waren nicht mehr fahrbereit und mussten folglich abgeschleppt werden. Während der Rettungs- und Bergemaßnahmen war die L203 kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.