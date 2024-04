Kein juristisches Mittelfeldgeplänkel

Derzeit ist Ivica Vastić mit seinem verwandelten Elfer gegen Polen bei der EM 2008 der älteste Spieler, der je im ÖFB-Trikot getroffen hat, denn er war damals über 38 Jahre alt. Ob dieser Rekord den Mai überstehen wird, ist ungewiss, denn je nach Ausgang eines Prozesses am Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen könnte Vastic schon bald vom über 60-jährigen Toni Polster abgelöst werden, falls diesem am grünen Tisch drei Tore auf einen Streich zuerkannt werden sollten. Mit 60 auf die Torjägerliste – ein Rekord für die Ewigkeit. Polster, vertreten durch seinen vom „Standard“ mal als „Karl-Heinz Grassers juristisches Alter Ego“ bezeichneten Anwalt Manfred Ainedter, hat bekanntlich den ÖFB verklagt, weil dieser drei Matches aus den 1980er-Jahren gegen Liechtenstein, Marokko und Tunesien, in denen der Sportler des Jahres von 1997 dreimal getroffen hat, als „inoffizielle Länderspiele“ führt und die Tore daher in der Statistik nicht auftauchen.