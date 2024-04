Haftstrafe für gewalttätigen Ex-Freund

Im Prozess zeigt sich der Wiederholungstäter einsichtig. „Ich hatte in einer Bar einige Biere und Schnäpse getrunken. Als ich dann eine SMS von der Ex bekam, legte es einen Schalter in mir um. Es tut mir alles sehr leid“, argumentiert der 27-Jährige. Staatsanwalt Richard Gschwenter nimmt ihm die Reue jedoch nicht ab: „Der Angeklagte entschuldigt sich, sagt, dass es nicht mehr vorkomme. Dann geht das eine kurze Weile gut und es folgt die nächste Straftat. Der Mann ist einfach unbelehrbar.“