Von nordischer Schlichtheit keine Spur

Ein Muster an uneitler Hingabe und Feinsinn

Pure Glücksgefühle hingegen entfaltete vor der Pause das Violinkonzert in e-Moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Solistin war Veronika Eberle, die, beheimatet in Donauwörth, seit mehreren Jahren eine glänzende internationale Laufbahn verfolgt und auch schon in Schwarzenberg und bei Dornbirn Klassik zu hören war. Bei Mendelssohns wundervollem Konzert gab sie ein Musterbeispiel an uneitler Hingabe und feinsinniger Musikalität, formte die Themen auf ihrer Stradivari mit gesanglichem Atem, aber auch mit Temperament. Für den begeisterten Applaus dankte sie mit einer Zugabe.