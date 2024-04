Das sagen Hirschbühl und Co. zum Hirscher-Comeback

„Ganz ehrlich? Selbst für uns – quasi Insider – ist das Comeback von Marcel sehr überraschend gekommen“, spricht Abfahrtsvizeweltmeisterin Nina Ortlieb aus, was sich fast alle Ländle-Skiasse dachten, als der achtfache Gesamtweltcupsieger am Mittwoch seine Rückkehr in den Skisport publik machte. „Zuerst habe ich an einen verspäteten Aprilscherz geglaubt“, gesteht die Montafoner Speed-Aufsteigerin Emily Schöpf und auch die Möggnerin Ariane Rädler wurde vom Hirscher-Comeback völlig überrascht: „Im ersten Moment habe ich mich gefragt: Warum tut er das? Er hat als der Beste aufgehört. Besser geht es doch gar nicht. Aber jetzt freue ich mich einfach, weil ich ein riesiger Fan von ihm bin.“