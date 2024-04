Auf den Spuren des Weinbaus in Feldkirch

Über viele Jahre nahm das Ehepaar Scheyer, zusammen mit den Töchtern Julia und Anna sowie Verwandten und Freunden, den kompletten Weinbau in die eigenen Hände – von der Rebpflege über die Ernte bis hin zum Ausbau im Hauskeller. Nach wie vor werden sämtliche Pflege- und Erntearbeiten von der Familie Scheyer selbst durchgeführt. Die Abfüllung des Weines erfolgt mittlerweile allerdings – aufgrund der besseren Infrastruktur und Kellertechnik – in Kooperation mit verschiedenen Winzern. „Da wir nur wenig Masse produzieren, hätte es sich nicht rentiert, in die Kellertechnik zu investieren“, erklärt Anna. So werden beispielsweise die Pinot-Noir-Trauben je nach Jahr und Zuckergehalt gemeinsam mit dem renommierten Vorarlberger Winzer Michael Moosbrugger vom Schloss Gobelsburg im Langenlois zu Wein oder einem „Blanc de Noir“-Sekt ausgebaut. Am Erntetag werden die Trauben auf Eis gelegt und noch am selben Tag nach Langenlois gefahren, wo sie ganz frisch weiterverarbeitet werden. „Das ist der erste Vorarlberger Sekt nach der Champagnermethode. Ein ganz tolles Produkt“, schwärmt Zillinger-Scheyer mit hörbarem Stolz. Auch Moosbrugger sei von der Qualität der Tropfen aus dem Ländle begeistert.