Rabenschwarzes Wochenende für Ländle-Mehrkämpferin

Präventiver Verzicht auf die 800 Meter

Am Finaltag startete die 22-Jährige mit 5,74 Meter im Weitsprung. „Dabei war sie aber nicht mal am Brett“, verrät der Coach. „Allerdings wurden die Kniebeschwerden schlimmer.“ Nachdem sie dann auch in ihrer Spezialdisziplin, dem Speerwurf, mit 46,67 Meter über vier Meter unter ihrer persönlichen Bestleistung blieb, verzichtete „Kiki“ präventiv auf ein Antreten im finalen 800-Meter-Lauf. „Sie ist keine, die einfach so aufgibt. Das heißt schon was“, sagt Benning. Nun gilt es möglichst rasch fit zu werden, um in drei Wochen beim Hypo-Meeting zu punkten.