„Am Ende der Saison muss es reichen“

Der FAC auswärts in der folgenden Runde wird schwierig. Danach St. Pölten daheim aber machbar. Bei Leoben und Ried geht es in den letzten beiden Runden nicht mehr um viel, auch da könnte was drin sein für den Ländle-Klub. „Egal in welchen Spielen wir wieviele Punkte machen, am Ende muss es reichen“, stellt Coach Eric Orie klar.