Eine Schule, in der Digitalisierung gelebt wird

Auch die Wirtschaft war mit im Boot

Möglich war das Leuchtturmprojekt „Digitale Musterschule Satteins“ nur, weil mehrere Partner an einem Strang gezogen haben. Neben dem Land Vorarlberg, der Gemeinde, der WISTO, dem Vorarlberger Bildungsservice und den Schulverantwortlichen, waren auch die Technologieunternehmen A1 und WolfVision von Anfang an mit an Bord.