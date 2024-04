Buch über Herbert Kickl erscheint kommende Woche

Es setzt bei der Kindheit des FPÖ-Politikers an, der am 19. Oktober 1968 in Villach auf die Welt kam. Kickl wuchs als Arbeiterbub in einer NS-belasteten Familie auf. So war der Großvater NSDAP-Mitglied. In „Kickl und die Zerstörung Europas“ haben auch die Schulzeit und eine Faszination für das Militärische Eingang gefunden.