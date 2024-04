D: Streife findet bei Autokontrolle 18 Kilo Gold

„Auffälligkeiten“ am Fahrzeug führten zu Fund

Der Vorfall ereignete sich bereits am Karfreitag, wurde von der Polizei aber erst jetzt mitgeteilt. Die Kontrolle fand nach Polizeiangaben an der A99 an der Anschlussstelle Aschheim/Ismaning nordöstlich von München statt. Dabei bemerkten die Polizisten zuerst nicht näher genannte „Auffälligkeiten“ am Fahrzeug und fanden schließlich das Schmuggelversteck.