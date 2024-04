Polens Linke will Abtreibungen legalisieren

„Das ist eine harte Strafe für einen liebenden Ehemann, einen Partner, eine Mutter, eine Schwester, eine Freundin, die helfen will und die Pillen kauft, mit denen Schwangerschaften heute am häufigsten abgebrochen werden“, sagte die Abgeordnete Maria Zukowska am Donnerstag in einer Parlamentsdebatte. Regierungschef Donald Tusk hatte im Wahlkampf eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts versprochen, doch seine Drei-Parteien-Regierung streitet jetzt darüber, wie weit die Lockerung gehen soll.