Beihilfe zur Abtreibung: Aktivistin verurteilt

Im Jahr 2020 hatte sich eine Frau in der zwölften Schwangerschaftswoche an die Organisation Abortion Dream Team gewandt, die die Aktivistin gemeinsam mit anderen gegründet hat. Zuvor hatte die schwangere Frau versucht, eine Abtreibungsklinik in Deutschland aufzusuchen, doch ihr Mann hätte sie daran gehindert. Daraufhin bestellte sie Abtreibungspillen. Dies bekam ihr Mann mit und alarmierte die Polizei, die die Pillen beschlagnahmte und eine Untersuchung einleitete. Es kam zu einer Fehlgeburt.