Wut-Bauer übt heftige Kritik an Diözese Eisenstadt

Einsparungsmaßnahmen: Kündigung der Kirchenzeitung

Er will deswegen die Kirchenzeitung kündigen und aus der Kirche austreten, weil auch er als Landwirt „Einsparungsmaßnahmen“ durchführen müsse. Der Schritt falle ihm nicht leicht, weil seine ganze Familie am kirchlichen Leben beteiligt sei und christliche Traditionen hochhalte. „Es rumort bei vielen bäuerlichen Familien. Die Videobotschaft musste ich mit so vielen Leuten, wie möglich teilen, denn die Diözese hat mich dazu gezwungen“, erklärt Dorner, dessen Familie seit Jahrzehnten mehrere Hektar Grund der Kirche bewirtschaftet.