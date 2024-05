Der See ruft zur heißen Sommer-Eröffnungsparty

Heimische Surfszene statt Karibik-Jungs

Wir gehen bewusst einen Schritt zurück zu den Wurzeln“, verrät Veranstalter Georg Kloibhofer, warum es heuer keinen Surf-Worldcup am „Meer der Wiener“ gibt. Statt die wilden Jungs aus der Karibik ins Burgenland zu bringen, soll die heimische Surferszene in den Fokus gerückt werden. Mit Amateur-Regatten in Kooperation mit dem Segelverband, Schnupper-Bewerben und coolen Events wie dem „Spray of the Day“. Hier kann man sich auf einem Surfboard stehend mit einer elektrischen Seilwinde auf den See ziehen lassen und einen Backside Turn ins Wasser zaubern, wie es sonst nur Profi-Surfer können. Die coolsten bzw. höchsten „Sprays“ (Wasserspritzer) werden prämiert.