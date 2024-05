„Ich muss noch an der Stabilität arbeiten“

Die letzten beiden Quotenplätze mit der Schnellfeuerpistole werden ab 23. Mai bei der Europameisterschaft in Osijek (Kro) vergeben. Dafür holt sich Zechmeister jetzt beim Weltcup in Baku weitere Wettkampfpraxis. Die Chance, noch über die Weltrangliste – in die die Punkte vom Weltcup einfließen – auf den Olympia-Zug aufzuspringen, ist im Allgemeinen sehr gering. So hat etwa im Luftpistolen-Ranking der Drittplatzierte (!) noch keinen Quotenplatz – Zechmeister ist derzeit auf Platz 46. Mit der Schnellfeuerpistole sieht es nicht anders aus: Derzeit ist der 48-Jährige 60., der Beste ohne Quotenplatz Elfter